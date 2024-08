Bryan Ferry brengt nieuw nummer Star uit (nieuws)

Voor het eerst in tien jaar brengt Bryan Ferry een (mede) door hemzelf geschreven nummer uit. Star is afkomstig van de nieuwe boxset Retrospective, die zijn hele solocarrière beslaat en op 25 oktober verschijnt.

Naast Ferry zelf worden ook schilder/schrijfster Amelia Barratt en de twee leden van Nine Inch Nails als componisten van Star vermeld. Het nummer begon volgens een persbericht als een schets van Atticus Ross en Trent Reznor, die de Roxy Music-frontman vervolgens bewerkte in de studio. Barratt schreef de songtekst en is ook te horen op de single. Ook speelt zij de hoofdrol in de door Ferry geregisseerde videoclip, die je hieronder kunt bekijken!

Het laatste soloalbum met eigen composities verscheen in 2014: Avonmore. Sindsdien maakte Ferry nog Bitter-Sweet (2018), met nieuwe interpretaties van zijn oude songs. Ook bracht hij een covers-ep uit (Love Letters, 2022) en sloeg hij de handen ineen met zijn oude vrienden van Roxy Music voor een nieuwe reünietournee, waarbij echter alleen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada werden aangedaan.

Het solosucces van Bryan Ferry

De komende 5cd-box Retrospective 1973-2023 bevat 81 nummers uit Ferry’s succesvolle carrière buiten Roxy Music. In de set zijn natuurlijk hits als A Hard Rain’s A-Gonna Fall, Let’s Stick Together en Slave To Love opgenomen, maar ook deep cuts, opmerkelijke covers, herinterpretaties van Roxy Music-songs door The Bryan Ferry Orchestra en de nodige zeldzame en nooit eerder uitgebrachte tracks. Star is dus ook onderdeel van de box, samen met een nieuwe Bob Dylan-cover (She Belongs To Me) die eerder al als single verscheen.

Bryan Ferry startte zijn solocarrière al tijdens de hoogtijdagen van Roxy Music. Zo kon het gebeuren dat in 1973 niet alleen twee albums van de band verschenen, maar ook zijn solodebuut These Foolish Things. Er volgden nog vijftien soloplaten, waarvan Let’s Stick Together (1976) de succesvolste in Nederland was, met een nummer 1-positie in de albumlijst.

Foto: Neil Kirk / BMG

Meer lezen over Bryan Ferry? In Lust For Life 028 lees je een interview met de zanger!