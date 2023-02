DeWolff – Love, Death & In Between (recensie)

DeWolff klonk niet eerder zo bevlogen en meeslepend

De heren van DeWolff duiken sinds de oprichting van de band zo’n vijftien jaar geleden steeds verder terug in de muzikale geschiedenis. De groep verkende de afgelopen jaren de roots van soul, Southern rock en rhythm & blues en Love, Death & In Between is met afstand het beste resultaat dat het trio tot nu toe boekte. De band klonk niet eerder zo bevlogen en meeslepend en de zang van Pablo van de Poel nog nooit zo intens.

De blauwdruk voor het album ontstond tijdens een Amerika-reis van Van de Poel, waar hij een kerkdienst van soullegende Al Green bijwoonde. Maar ook de invloed van Little Richard komt om de hoek kijken. Die twee passen natuurlijk goed bij elkaar en dat geldt ook voor de koperblazers en zangeressen die de band meenam naar Bretagne om het album volledig analoog op te nemen.

De plaat begint spetterend met het energieke, naar James Brown knipogende Night Train, met een fantastisch koortje, geweldig drumwerk en perfect gepositioneerde blaaspartijen. En het meer dan zestien minuten klokkende Rosita neemt de luisteraar mee naar de plek waar deze plaat ooit het startschot zag: die kerkdienst van dominee Green.

