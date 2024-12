DeWolff – Muscle Shoals (recensie)

Het orgel smeert en de gitaar knispert op het nieuwe album van DeWolff

De gebroeders Pablo en Luka van de Poel en Robin Piso maakten een jongensdroom waar: opnemen in Muscle Shoals Sound en Rick Halls FAME-studio in Alabama. Beide legendarische locaties hebben vooral in de jaren zestig en zeventig de meest illustere namen gehuisvest en heel wat jukeboxklassiekers voortgebracht. Het mooie van dit nieuwe DeWolff-album is dat er duidelijk aan valt af te horen dat de band zich niet heeft laten intimideren door de historisch bezwangerde omgeving.

Pablo, Luka en Robin wekken dus ook hier weer gewoon de indruk alsof ze in hun eigen oefenlokaal de ene hook na de andere riff uitproberen. Het orgel smeert, de gitaar knispert en knijpt en in Out On The Town zou je zweren dat Dickey Betts van The Allman Brothers meespeelt. Amusant detail: een vluchtige blik op de tracklist zou wegens de relatief grote hoeveelheid reeds door andere artiesten gehanteerde songtitels kunnen doen vermoeden dat het hier een coversplaat betreft, maar dat blijkt bij navraag alleen bij Let’s Stay Together bewust te zijn gedaan.

