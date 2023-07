North Sea Jazz 2023 (fotoverslag)

Waar Bospop helaas de laatste festivaldag moest schrappen vanwege het dreigende noodweer, kon North Sea Jazz elders in het land wel volledig plaatsvinden. Afgezien van de uitputtende hitte op zaterdag en een fikse plensbui die mensen op zondag naar binnen joeg, stond bezoekers niets in de weg om drie dagen lang volop te genieten van een heerlijk gevarieerde line-up. Zo maakten ware legendes als Buddy Guy, Van Morrison en Mavis Staples hun opwachting, brachten The Teskey Brothers en het Double Cream-project van Dawn Brothers & DeWolff de nodige soulvolle bluesrock naar Rotterdam en waren er verder indrukwekkende optredens van o.a. Róisín Murphy, Seal en de nieuwe jazzster Samara Joy. Bekijk hierboven de foto’s van Tineke Klamer!

NN North Sea Jazz Festival

Gezien op 7, 8 en 9 juli 2023

Foto’s door Tineke Klamer