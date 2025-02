Dream Theater – Parasomnia (recensie)

De loodzware terugkeer van Dream Theater

De loyaliteit van de fans van Dream Theater is de afgelopen jaren behoorlijk op de proef gesteld. In 2010 vertrok Mike Portnoy, die als een van de beste drummers ter wereld een groot stempel op de band drukte. Zijn teksten en thema’s gaven ook vaak richting aan de albums. Hoewel Dream Theater met Mike Mangini een prima opvolger in huis haalde, raakten de progressieve rockers op drift, met The Astonishing uit 2016 als dieptepunt. En dan waren er nog de recente tournees waarbij zanger James LaBrie vaak de zwakste schakel bleek te zijn.

Wat mij betreft is alles weer even vergeten en vergeven met Parasomnia. Portnoy is terug op zijn vertrouwde plek en in de studio blijkt LaBrie nog altijd te kunnen zingen als een engel. Als geheel klinkt de band weer vertrouwd. Parasomnia is een conceptalbum over slaapstoornissen: van angstaanvallen en slaapwandelen tot verlammingsverschijnselen. Echt iets voor een band die Dream Theater heet. Het onderwerp heeft z’n weg gevonden naar een song als Midnight Messiah, over een sukkel die alleen in z’n dromen de wereld aan zijn voeten heeft liggen. Een tekst van Portnoy. Het grimmige Dead Asleep gaat over een man die zich in zijn droom verweert tegen een indringer, maar in werkelijkheid zijn vrouw vermoordt. Het zijn fascinerende verhalen die verpakt zijn in de beste songs die ik in vele jaren van onze Canadees-Amerikaanse vrienden gehoord heb.

Helemaal terug

Alles wat Dream Theater zo goed maakt, komt weer voorbij: van prachtige melodieën en halsbrekend complexe ritmes tot mysterieuze sfeergeluiden. Het is onbegonnen werk om al het moois aan te wijzen, maar de toetsensolo in het epos The Shadow Man Incident en de gitaarsolo aan het eind van Bend The Clock zorgen sowieso voor kippenvel. Er is ook veel afwisseling. Het laatstgenoemde nummer is redelijk ingetogen, terwijl A Broken Man de metalroots van de band blootlegt. Het is veelzeggend dat het twintig minuten durende The Shadow Man Incident geen seconde verveelt. Dream Theater is helemaal terug.

