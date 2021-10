Recensie Dream Theater – A View From The Top Of The World

Dream Theater imponeert met sterke melodieën en interessante thema’s

Complexe drumpartijen, gitaarakkoorden die over elkaar heen buitelen, opdoemende keyboardklanken en het herkenbare stemgeluid van James LaBrie: al meteen met de openingssong The Alien word je als luisteraar het universum van Dream Theater ingezogen. De Canadees-Amerikaanse band revancheerde zich in 2019 met Distance Over Time voor het mislukte experiment uit 2016 genaamd The Astonishing. De band liet zich ditmaal inspireren door Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory uit 1999, dat tijdens de laatste tournee integraal gespeeld werd.

Op A View From The Top Of The World doet Dream Theater dus vooral waar het goed in is: het surplus aan technische bagage in dienst stellen van vaak uitgesponnen songs. Het ontaardt nooit, wat opnieuw te danken is aan de sterke melodieën die alles bij elkaar houden. LaBrie leverde als vanouds interessante thema’s voor de teksten, zoals het verkennen van het heelal in The Alien of het onder ogen zien van de duistere kant van je persoonlijkheid in Sleeping Giant. Een intrigerende foto op de hoes en een in de puntjes verzorgde productie maken de ervaring compleet.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Dream Theater? In Lust For Life 115, vanaf woensdag 27 oktober in de winkel, lees je een interview met de band.