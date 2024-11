Dream Theater in AFAS Live (live-recensie)

Dream Theater kwam in AFAS Live alvast vieren dat de groep volgend jaar veertig jaar bestaat. De terugkeer van medeoprichter Mike Portnoy op drums was des te meer reden voor een feestje. Stemproblemen van zanger James LaBrie bleken echter een domper op de feestvreugde. Deze Brie lijkt helaas dicht tegen z’n houdbaarheidsdatum aan te zitten.

Dream Theater werd in 1985 opgericht door gitarist John Petrucci, bassist John Myung en drummer Mike Portnoy. Die laatste stopte er in 2010 om onduidelijke redenen mee. Toen hij hier spijt van kreeg, wilde de band echter opvolger Mike Mangini behouden. Maar een jaar geleden maakte de groep bekend dat Portnoy terug is op het oude nest. Dat schept natuurlijk verwachtingen voor het optreden van deze avond.

Muzikaal machtsvertoon

De verwachtingen worden al meteen gedeeltelijk ingelost met het ruim negen minuten durende openingsnummer Metropolis—Part I: The Miracle And The Sleeper van succesalbum Images And Words. Deze meesters van de progrock gaan vol voor muzikaal machtsvertoon: gitarist Petrucci schudt de ene na de andere onnavolgbare solo uit zijn mouw, professor Barabas-lookalike Jordan Rudess bestuurt zijn alle kanten op draaiende keyboard en Myung laat zich gelden met een tapsolo op zijn zes-snarige bas. Voor de fans is het een genot om drumbeest Portnoy weer aan het werk te zien met zijn oude bandmaten. Het kan niet stuk, zou je zeggen, maar al snel wordt duidelijk dat zanger James LaBrie niet zijn avond heeft. De 61-jarige Canadees lijkt te verzuipen tussen al het virtuoze muzikale geweld en moet de uithalen echt uit zijn tenen persen.

Zoekend naar adem

Nu is bekend dat LaBrie bij een in december 1994 in Cuba door varkensvlees of schaaldieren veroorzaakte voedselvergiftiging zo heftig moest kotsen, dat zijn stembanden blijvende schade hebben opgelopen. Hierna is zijn stem nooit meer teruggekomen op het belachelijk hoge niveau dat te horen is op de albums Images And Words (1992) en Awake (1994), maar toch kon hij altijd nog steeds goed meekomen. Tijdens de 25th Anniversary Tour van Images And Words in 2017 klonk LaBrie bijvoorbeeld nog uitstekend. Maar vanavond zoekt hij te vaak naar adem en naar de juiste toonhoogte. Met zijn brede kaaklijn en blauwe kraalogen leek LaBrie altijd al een beetje op David Hasselhoff, maar helaas klinkt hij nu ook enigszins als The Hoff.

Dit moet toch frustrerend zijn voor de band, die stuk voor stuk uit getrainde virtuozen bestaat. Zulke topmuzikanten kunnen moeilijk doen alsof ze het niet in de gaten hebben. Toch is dat de gekozen strategie, zo blijkt wanneer LaBrie vertelt hoeveel plezier ze elke avond van deze tour hebben: “Everything that’s happening with this band is everything that should be happening with this band” – everything behalve zijn stem dan. Pas na drie kwartier lijkt de frontman zijn vocalen weer in orde te hebben bij het nummer Barstool Warrior. Niet geheel toevallig is dit ook een van de weinige tracks deze avond die minder dan vijftien jaar oud zijn. Op de recentere albums lijkt de band zich aangepast te hebben aan de beperkingen van hun frontman.

LaBrobbie

Tijdens de ballads Hollow Years en This Is The Life heeft LaBrie gelukkig wel zijn kenmerkende fluweelzachte stemgeluid teruggevonden. Ook gedurende het 24 minuten durende epos Octavarium gaat het grotendeels goed, maar toch gaat het ook hier tegen het eind weer mis. Voor wie nu denkt: wat een zuurpruim die recensent, die vindt het zeker gewoon leuk om deze band af te zeiken – het tegendeel is waar. Deze recensie is juist geschreven door een liefhebber die Dream Theater al vaker gezien heeft en die het hele optreden blijft hopen dat LaBrie zijn stem weer terugvindt, als een voetbalsupporter die hoopt dat zijn met vorm worstelende favoriete spits LaBrobbie deze wedstrijd wél gaat scoren.

Gelukkig is er genoeg om van te genieten. De band heeft een drie uur lange setlist samengesteld die een mooie bloemlezing vormt van alle studioalbums, hoewel de vijf platen zonder Portnoy er met twee nummers bekaaid vanaf komen. De nadruk ligt duidelijk op het eerdere werk en dat is prima. Ook zijn er prachtige visuals, waarin vaak de hoes is verwerkt van het album waarvan ze op dat moment een nummer spelen. Hoogtepunten zijn de trippy kleurrijke caleidoscopische animaties tijdens Constant Motion. Al die fraaie visuals ten spijt, veel fans zullen toch vooral naar de linkerhand van Petrucci kijken.

Als een uitgeputte bokser

Het concert is opgedeeld in twee delen en na de pauze krijgen we een uitgebreide animatie te zien waarin alle albumhoezen verwerkt zitten. Hierna volgt Night Terror, dat gepaard gaat met onheilspellende beelden die gebaseerd lijken op de horrorfilm The Ring. Dit nieuwe nummer is afkomstig van het volgend jaar te verschijnen zestiende studioalbum Parasomnia. Daar zal Dream Theater ongetwijfeld meer van spelen wanneer de band volgend jaar zomer weer naar Europa komt. Voor het zover is loopt de huidige wereldtournee nog tot eind maart volgend jaar. Dat zal nog niet meevallen voor LaBrie. Het beeld na afloop van het concert is immers veelzeggend: terwijl Petrucci, Portnoy, Myung en Rudess over het podium lopen om de fans uitgebreid te bedanken, leunt LaBrie tegen de drumriser, als een uitgeputte bokser die verslagen tegen de touwen hangt.

Vanavond is het laatste optreden van een vijf weken lange Europese tournee, die duidelijk zijn tol heeft geëist. Het eerstvolgende Dream Theater-optreden staat op de planning over twee weken in Mexico. Met de tourplannen voor 2025 in gedachten valt te hopen dat James LaQueso die twee weken gebruikt om eerst uitgebreid bij te komen op het strand van Acapulco of Cancún. Als hij dan in godsnaam maar de schaaldieren en het varkensvlees laat staan.

Dream Theater in AFAS Live, Amsterdam

Gezien op 24 november 2024

Foto’s door Cristel Brouwer

