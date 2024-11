Eric Clapton’s Crossroads Guitar Festival 2023 (recensie)

De line-up van Eric Claptons gitaarfestival was tijdens de zevende editie gevarieerder dan ooit

De zevende editie van Eric Claptons gitaarfestival voor het goede doel was er een vol odes. Bradley Walker eerde de dat jaar negentig geworden Willie Nelson met een uitvoering van Always On My Mind, Jimmie Vaughan bracht zijn broer Stevie Ray in herinnering met een begeesterd Texas Flood (met hulp van Gary Clark Jr.), The Wallflowers-frontman Jakob Dylan zong ietwat moeizaam The Waiting van wijlen Tom Petty… Maar van al die hommages was die van de Crossroads-organisator zelf toch wel de meest aangrijpende. Een maand voordat het tweedaagse evenement van start ging in Los Angeles overleed zijn goede vriend Robbie Robertson, die er ook zou optreden. Clapton klonk in de afgelopen paar decennia zelden zo gepassioneerd als in deze versie van The Bands It Makes No Difference.

Verder vind je op deze registratie het nodige bluesgeweld van moderne uitblinkers in het genre (Eric Gales, Joe Bonamassa, Christone ‘Kingfish’ Ingram). De line-up leek echter veelzijdiger dan ooit, met ook o.a. een bluegrass-set van The Del McCoury Band en de grimmige theme van het populaire videospel The Last Of Us, gespeeld door componist Gustavo Santaolalla. In de afdeling levende legendes treffen we hier naast Slowhand zelve o.a. Santana, Stevie Wonder, een tamelijk rommelig spelend ZZ Top, Roger McGuinn en Stephen Stills. De zang van die laatste doet vermoeden dat er achteraf wel erg enthousiast gesleuteld is aan de opnames, want zo toonvast klonk hij sinds het begin van deze eeuw echt niet meer. Maar het draait om de gitaren – en daar werd zelfs tijdens de minder vlekkeloze optredens het maximale uitgehaald.

