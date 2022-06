Eric Clapton in Ziggo Dome (live-recensie)

Van de bluespurist uit de jaren zestig en de gelikte rocker uit de jaren tachtig tot de akoestisch vertolker van groot verdriet: Eric Clapton had in zijn lange loopbaan meerdere gezichten. De 77-jarige muzikant laat ze vrijwel allemaal zien tijdens de eerste van de twee uitverkochte optredens in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het publiek zingt de hits hartstochtelijk mee, maar op de setlist ontbreken toch ook een paar echte klassiekers.

Het zaallicht gaat uit, de lampen boven het podium lichten op en de band wandelt kalmpjes de bühne op. Er worden wat noten aangeslagen en Eric Clapton krijgt zijn zwarte Fender aangereikt. Zo eenvoudig kan het begin van een optreden zijn. Meer is ook niet nodig, zo blijkt. Zeker wanneer het collectief Pretending inzet, een soepel rockend nummer van Journeyman, een soloplaat van Clapton uit 1989. Alles valt meteen op z’n plaats. Het geluid is goed, de band met daarin veel bekende gezichten – Nathan East (bas), Doyle Bramhall II (gitaar), Sonny Emory (drums), Chris Stainton (toetsen), Paul Carrack (zang, toetsen) en Sharon White en Katie Kissoon (koortjes) – klinkt vanaf de eerste seconden hecht.

Herkenbaar geluid

Het optreden wordt vervolgd met het uit zijn Derek And The Dominos-verleden stammende Key To The Highway en de Willie Dixon-cover I’m Your Hoochie Coochie Man. Vooral in dat tweede nummer schittert Clapton. Hij zingt nog altijd uitstekend. De Britse muzikant oogt ook patent: slank, een volle kop met haar. En in weerwil van eerdere medische berichten soleert hij nog altijd geweldig: smaakvol, met veel gevoel en een nog altijd heel herkenbaar geluid. Paul Carrack wordt een plaatsje in de spotlight gegund als hij Next Time You See Me mag zingen, een stokoude bluessong van ‘Little’ Junior Parker. Clapton en Carrack speelden het al eerder, toch is het een verrassing dat het in Amsterdam weer opduikt.

Zoals het ook aardig is dat Clapton tijdens de Summer European Tour 2022 de setlist regelmatig op de schop neemt. De akoestische set varieert van omvang, terwijl klassiekers komen en soms weer verdwijnen. Tijdens de ‘unplugged’-set in de Ziggo Dome zetten de gitarist en zijn band mooie versies neer van Driftin’ Blues, Nobody Knows You When You’re Down And Out, Layla en het smartelijke Tears In Heaven. Vooral die laatste twee nummers worden door het enthousiaste publiek luidkeels meegezongen.

Geparfumeerd draakje

In de warme, volgepakte zaal is de coronacrisis ver weg. Eric Clapton mengde zich vorig jaar publiekelijk in de discussie, maar wijdt er in Amsterdam wijselijk geen woord meer aan. Aan het begin van de huidige tournee speelde hij nog het nieuwe nummer Heart Of A Child dat hij schreef met de Italiaanse vaccinatiescepticus Robin Monotti, maar dat werd in alle stilte afgevoerd. Het draait in dit eerste van twee optredens in Nederland weer om de muziek.

Na de akoestische set wordt de Fender weer uit het rek gepakt en volgt een fenomenale versie van de Cream-klassieker Badge. Wat een prachtig opgebouwd nummer is dat toch. Wonderful Tonight blijft een overdadig geparfumeerd draakje, maar daar denkt een zwijmelende Ziggo Dome duidelijk anders over. De twee Robert Johnson-covers Cross Road Blues en Little Queen Of Spades maken alles goed, vooral omdat opnieuw opvalt hoe lekker de band samenspeelt. De glimlach die regelmatig over het gelaat van Clapton glijdt, is veelzeggend: hier wordt met veel plezier gemusiceerd. Een gespierde uitvoering van J.J. Cale’s Cocaine blijkt het slotakkoord te zijn van het officiële deel van het concert. Het gezelschap komt nog een keer terug voor een toegift: een uitbundige versie van Joe Cockers High Time We Went.

Verlegen man

Blijft er nog wat te wensen over? Tijdens de eerdere optredens van de tournee werd het Cream-nummer White Room gespeeld. In Amsterdam blijft het achter in de kleedkamer. De dood van Procol Harum-zanger/toetsenist Gary Brooker inspireerde hem eerder om Smile te vertolken, deels als ode aan diens weduwe. Ook dat gebaar blijft achterwege. En eerder wilde hij er, na de akoestische versie, ook nog wel eens een elektrische uitvoering van Layla tegenaan gooien. Daar ging ook een streep doorheen. Toch geeft het allemaal nauwelijks reden tot klagen. Want op wat er wel gespeeld wordt, is helemaal niets af te dingen. Dankzij de kwaliteit van de band en het zichtbare spelplezier.

Eric Clapton is daarbij nooit een artiest geweest die het van de show moest hebben. Het grote gebaar is hem vreemd. In Amsterdam kan er dan ook weinig meer van af dan een haastig ‘thank you’, na een zoveelste warm applaus. Op het podium staat een introverte, wat verlegen man die zich maar op één manier echt kan uiten: door middel van zijn gitaarspel. Hij mag dan niet meer zo snel en explosief zijn als in zijn goddelijke jeugdjaren, het gevoel en de intensiteit waarmee hij speelt zijn er niet minder om geworden. Integendeel, wie naar Amsterdam kwam om een pure muzikant te zien, kan onmogelijk teleurgesteld huiswaarts gekeerd zijn.

Eric Clapton in Ziggo Dome

Gezien op donderdag 7 juni 2022

Foto’s: Mitchell Giebels