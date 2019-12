Lust For Life-lezers kiezen de grootste gitaarhelden aller tijden

Afgelopen maand konden onze lezers stemmen op de beste gitaristen aller tijden. Daaruit is de Gitaarhelden Top 50 gekomen, met op nummer één de legendarische Jimi Hendrix. Ook werd er gestemd op de beste gitaarsolo’s ooit opgenomen. Daarbij ging de voorkeur uit naar David Gilmours Comfortably Numb-solo van het Pink Floyd-album The Wall.

Jimi Hendrix is door onze lezers verkozen tot beste gitarist aller tijden, gevolgd door Eric Clapton en Pink Floyds David Gilmour. De lijst bevat zowel internationale als nationale gitaarhelden. Zo behaalde de Nederlandse Jan Akkerman een mooie tiende plaats. Maar ook Eelco Gelling (Cuby + Blizzards) wist het tot de Top 20 te schoppen.

Opvallend is wel het geringe aantal gitaristen van na de jaren tachtig. Zo wisten muzikanten als Kurt Cobain, Tom Morello en Jack White de lijst niet te halen. Daartegenover staat Joe Bonamassa: de 42-jarige gitarist wist uitzonderlijk hoog te eindigen. Ook kwam slechts één vrouw in de Top 50 terecht: Bonnie Raitt staat op de 48ste plaats.

De solo van Free Bird van Lynyrd Skynyrd-gitaristen Allen Collins en Gary Rossington uit 1973 haalde de top drie van gitaarsolo’s. Deze twee heren vielen echter buiten de Gitaarhelden Top 50. Ook grootheden als Chuck Berry, Buddy Guy en Black Sabbath-gitarist Tony Iommi wisten niet genoeg stemmen te winnen. Wel noemden onze lezers enkele minder voor de hand liggende namen: Roy Buchanan en Andrew Latimer (Camel) kregen genoeg stemmen, terwijl zij vaak in vergelijkbare lijsten worden vergeten.

Hieronder de top 10:

1. Jimi Hendrix

2. Eric Clapton

3. David Gilmour

4. Rory Gallagher

5. Joe Bonamassa

6. Jimmy Page

7. Stevie Ray Vaughan

8. Jeff Beck

9. Ritchie Blackmore

10. Jan Akkerman

Het complete verhaal achter de Gitaarhelden Top 50 is te vinden in de nieuwe Lust For Life. Deze ligt op 18 december in de winkels. In LFL097 lees je een analyse van de lijst door Slash, verhalen over Jimi Hendrix, Prince, The Doors en The Yardbirds, interviews met Carlos Santana, Jan Akkerman, Ty Segall en nog veel meer.

Foto: Carolien Sikkenk