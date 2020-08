Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Door het succes van hun debuut Dogrel (2019) gingen er ineens een hoop deuren open voor de Ierse mannen van Fontaines D.C.. Een slopende tour later waren ze zo gedesillusioneerd met het muzikantenbestaan dat ze besloten zo snel mogelijk nieuwe muziek te maken, zodat ze niet al hun enthousiasme zouden verliezen. En zo geschiedde. Zodra ze weer als vrienden aan nieuwe nummers werkten, viel alle spanning van ze af. Wellicht is A Hero’s Death daardoor een meer dan waardige opvolger van Dogrel geworden. Hij klinkt volwassener, donkerder en heeft net een stukje meer diepgang. Ook heeft de eighties postpunk-invloed een duidelijkere plek gekregen; de mannen lieten zich inspireren door de elektronische klanken van Suicide en de gitzwarte postpunk van Rowland S. Howard (The Birthday Party). Toch klinkt A Hero’s Death nog steeds vooral als Fontaines D.C. en met deze uitstekende tweede plaat bewijst de band een blijvertje te zijn.