Genesis – BBC Broadcasts (recensie)

BBC Broadcasts is een mooie dwarsdoorsnede van Genesis-concertopnames

Genesis en livereleases gaan goed samen. Seconds Out (1977) is uitgegroeid tot een van de meest legendarische albums van het gezelschap en latere registraties als The Way We Walk (1992) laten horen dat er zelfs in de door commerciële hits gedomineerde periode nog genoeg vuur in de band zat. Voor de boxset BBC Broadcasts doken toetsenist Tony Banks en producer Nick Davis in het archief en stelden een mooie dwarsdoorsnede van concertopnames samen. Verzamelaars van bootlegs zullen hiermee weinig nieuws aan hun collectie kunnen toevoegen, maar voor wie waarde hecht aan officiële releases biedt BBC Broadcasts een heleboel fraais.

Van John Peel-sessies uit 1972 tot Knebworth 1978 wordt de fan van het klassieke Genesis op zijn wenken bediend, en zelfs de zo vaak onterecht verguisde periode met Ray Wilson als zanger wordt met twee tracks niet vergeten. Dat er uiteindelijk toch nog zoveel aandacht is besteed aan het al ruimschoots beschikbare Wembley 1987 (tien van de 53 tracks) is voor de liefhebber jammer, maar commercieel gezien natuurlijk wel begrijpelijk.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Genesis? In Lust For Life 047 vind je een artikel over de band!