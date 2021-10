Genesis op 21 maart naar Ziggo Dome

Genesis komt op 21 maart naar Nederland voor een optreden in Ziggo Dome, zo heeft de band bevestigd op zijn eigen website. Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks kondigden vorig jaar de reünietour The Last Domino? aan, hun eerste concertreeks sinds 2007.

Tijdens de komende tour worden zanger Collins, gitarist Rutherford en toetsenist Banks bijgestaan door gitarist Daryl Stuermer en drummer Nic Collins, de zoon van Phil. De Last Domino?-shows gingen eerder dit jaar al van start in Ierland, maar enkele latere optredens in Engeland moesten worden uitgesteld nadat een van de muzikanten positief getest werd op corona. Voordat die concerten eind maart alsnog plaatsvinden, komt Genesis eerst nog naar onder meer Berlijn, Parijs en dus ook Amsterdam.

Over de reünie vertelde Rutherford vorig jaar aan BBC Radio 2: “Het is een goed moment. Phil heeft de afgelopen jaren getoerd en zijn zoon Nick verzorgde tijdens die show de drums, dus toen kwam een reünie ter sprake. We zijn nog goed bevriend en fit en daarom doen we dit.” Onlangs verscheen ook de compilatie The Last Domino?, met naast de grote hits van het tot trio gereduceerde Genesis ook hoogtepunten uit de jaren met Peter Gabriel en Steve Hackett in de band.

Foto: LFL047/Universal Music