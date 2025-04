Ghost – Skeletá (recensie)

Skeletá bevat alles wat je van een geweldig Ghost-album verwacht

Omdat ze vaak niet verder kijken dan een demonisch masker, lopen vooral in Amerika religieuze fanatici nog altijd te hoop tegen Ghost. Het zesde album Skeletá laat opnieuw horen dat de Zweedse band zoveel meer is dan een duveltje uit een doosje. De plaat opent met sacrale koorzang, waarna Peacefield losbarst, een melodieuze rocksong die meer overeenkomsten heeft met Journey (Who’s Crying Now!) dan met het oeuvre van de echt satanische King Diamond. De band pakt daarna wel stevig door met Lachryma, een song die vooral de fans van het eerste uur zal bevallen.

Hoewel de verrassing er inmiddels af is, blijft Ghost een fascinerend concept: een grimmige metalgroep die met hulp van gelouterde hitcomponisten een enorm publiek weet te bereiken. Skeletá bevat bovendien alles wat je van een geweldig Ghost-album verwacht, inclusief de onderkoelde zang van Papa V Perpetua, de onweerstaanbare composities en de heerlijk overdadige verpakking. Een goed voorbeeld is Guiding Lights, dat opgetuigd is met kippenvel veroorzakende koorpartijen. Het is een van de nummers op Skeletá met een opvallend positieve boodschap, alleen moet je daar wel een beetje voor openstaan.

