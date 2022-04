Ghost in RTM Stage (fotoverslag)

Wie had in 2011, toen Ghost in het Utrechtse Tivoli als voorprogramma van Paradise Lost zijn eerste Nederlandse show gaf, kunnen denken dat deze Zweedse pseudo-satanische rockers iets meer dan een decennium later een stadionrockband van formaat zouden zijn? In een lekker volle RTM Stage, de in 2020 geopende zaal in Rotterdam Ahoy, bewezen Papa Emeritus IV (oftewel Tobias Forge) en zijn gemaskerde makkers dat ze die status inmiddels ruimschoots verdiend hebben.

Met een ware ‘greatest hits-setlist’ – slechts vier songs van het overigens uitstekende nieuwe album Impera werden gespeeld – overdonderen Papa en co. het publiek met een even bombastische als meeslepende show vol poppy refreinen, denderende gitaarriffs en Forge’s catchy zanglijnen. Vergeet KISS en Slipknot: anno 2022 is Ghost de beste gemaskerde en/of geschminkte rockband.

Ghost in RTM Stage, Rotterdam

Gezien op zondag 17 april 2022

Foto’s door Cristel Brouwer

