Golden Earring: de 10 beste songs volgens fans

Voor de Golden Earring-special Ode aan de Earring vroegen we fans online om hun favoriete krakers in te sturen – met motivatie, zoals je hieronder kunt lezen! Met die gegevens hebben wij een prachtige, ultieme Earring-lijst samengesteld. Bekijk de top 10 hieronder.



10. Going To The Run (van Bloody Buccaneers, 1991)

Golden Earring-fan Rob Manders: “Met dank aan de meneer die aan Hay vroeg om een nummer te schrijven voor Ed [een verongelukte Hells Angel, red.]!”

9. When The Lady Smiles (van N.E.W.S., 1984)

Karel Bek: “Geweldige clip en een enorme meezinger. Het intro is superspannend, je wordt als luisteraar het lied ingezogen en wilt daarom graag verder luisteren. Dit nummer verveelt nooit.”

8. Mad Love’s Comin’ (van Contraband, 1976)

Marleen Huis in ’t Veld: “Heel mooi hoe dit nummer langzaam wordt opgebouwd, ik krijg er altijd enorm veel adrenaline van. Geweldig gitaarwerk van held Kooymans, plus een prikkelende tekst gecombineerd met een lekkere sfeer. Dit nummer heeft het allemaal.”

7. Another 45 Miles (single, 1969)

Gert de Goede: “Ik ben vooral fan van de stem van George Kooymans – en dit liedje is zo goed! Zoveel hartstocht en eenzaamheid samengebracht in een song. Geweldig!”

6. Back Home (van Golden Earring [The Wall Of Dolls], 1970)

Edward Snoek: “Als negenjarige jongen zag ik dit tijdens Toppop en ik was meteen verkocht. Sindsdien ben ik altijd van de Earring blijven houden.”

5. The Vanilla Queen (van Moontan, 1973)

Peter van Cappelle: “Ik heb een zwak voor dit soort epische lange nummers. Alsof het van een andere planeet afkomstig is.”

4. Twilight Zone (van Cut, 1982)

Jan Tijsinger: “Een heerlijk opzwepend nummer met een beetje mysterie. Een fantastische comeback van de band.”

3. Just A Little Bit Of Peace In My Heart (van On The Double, 1969)

Jaap Bastiaan: “Mijn favoriete Nederlandse popsingle aller tijden! Het arrangement en de productie zijn zo smaakvol, sfeervol en vol gevoel. Zo delicaat ook, vanwege het gevoelige onderwerp: het is uit tussen George Kooymans en Melanie ‘Milly’ Gerritsen – de zus van, inderdaad. Maar na dit geweldige nummer komt alles weer goed en het stel is nog steeds bij elkaar. Ook de b-kant Remember My Friend vond ik altijd al de moeite waard!”

2. She Flies On Strange Wings (van Seven Tears, 1971)

Hans van Benthem: “Met dit nummer opende de band mijn eerste Earring-concert (Musis Sacrum, Arnhem, 1973). Het was overdonderend: heavy rock met een geheimzinnig psychedelisch intermezzo. Ik was diep onder de indruk en deze song is altijd mijn favoriet gebleven.”

1. Radar Love (van Moontan, 1973)

Obbe van der Wal: “U vraagt een motivatie? Kun je anders stemmen bij deze topband? Neerlands trots, dit nummer! Van het fabuleuze intro via de drumsolo in het midden tot het spetterende einde!”

De volledige Golden Earring Top 40 vind je in Ode aan de Earring, een luxueus uitgevoerd magazine van het Lust For Life-team over de grootste rockband van Nederland!

Foto Golden Earring live in 2012: Willem Schalekamp