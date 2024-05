Lenny Kravitz – Blue Electric Light (recensie)

Lenny Kravitz houdt vast aan zijn succesformule, maar dan meer gepolijst en met een elektronisch tintje

We kennen Lenny Kravitz als een muzikant met een geheel eigen sound en stijl, waarmee hij velen weet te inspireren. Zijn zwoele rock en vredelievende teksten hebben hem ver gebracht. Op zijn twaalfde studioalbum houdt Kravitz dan ook vast aan zijn succesformule, maar dan meer gepolijst en met een elektronisch tintje.

Dat de man een zeer getalenteerd muzikant is – hij bespeelde het merendeel van de instrumenten op deze plaat helemaal zelf – valt niet te ontkennen. Muzikaal en tekstueel hebben veel van de songs op Blue Electric Light echter weinig meer te bieden. Let It Ride vormt wellicht het dieptepunt – drie minuten lang één en dezelfde tekst en melodie lijkt niet alleen mij, maar ook Kravitz zelf te vervelen. Op zichzelf is er verder weinig mis met Blue Electric Light, maar de plaat biedt helaas niets wat we niet al eerder hebben gehoord.

