Lenny Kravitz: drie toffe samenwerkingen

Zanger, songwriter, producer, multi-instrumentalist en acteur Lenny Kravitz viert vandaag zijn 58e verjaardag. De Amerikaan heeft in zijn carrière elf studioalbums uitgebracht die werden omarmd door een groot publiek en zijn kwaliteiten worden ook gewaardeerd door collega’s. Ter gelegenheid van de verjaardag van Kravitz drie mooie verhalen over geslaagde samenwerkingen.

Always On The Run (met Slash)

Door toeval kwamen Lenny Kravitz en Slash ergens eind jaren tachtig met elkaar in contact. Guns N’ Roses ontving een American Music Award voor Appetite For Destruction en in de zaal schuin achter de band zat Kravitz, die vanwege zijn succesdebuut ook voor de Awards was uitgenodigd. Lenny zei in een interview met Music Radar: “We keken de hele tijd naar elkaar, totdat we ons realiseerden dat we in Los Angeles op dezelfde middelbare school hadden gezeten. We raakten aan de praat en waren enthousiast over het feit dat we beiden muzikant waren geworden.”

Kravitz nodigt Slash uit om de solo voor Fields Of Joy voor zijn tweede album Mama Said in te spelen. De solo staat er in één take op en ze hebben daardoor nog wat studiotijd over om te jammen. Met Kravitz op de drums nemen ze een riff van Slash op en voegen ze daarna bas, blazers en een gitaarsolo toe. Maar de studiotijd loopt af en de volgende band bonst al geïrriteerd op de deur, dus neemt Kravitz de tapes snel mee naar huis: “Ik had geen idee hoe alles bij elkaar zou gaan klinken, daar hadden we geen tijd voor. Ik wist dat het een song werd, maar niet dat het deze song zou worden.” Het resultaat was de dikke hit Always On The Run.

Justify My Love (met Madonna)

Iets wat weinig mensen beseffen, is dat de nummer 1-hit Justify My Love van Madonna geschreven en geproduceerd is door Lenny Kravitz. Na zijn doorbraak in 1989 met Let Love Rule wordt hij met groeiende belangstelling gevolgd door de zangeres. Madonna werkt graag samen met de meest hippe artiesten van dat moment. “Op een zeker moment ergens in een club vroeg ze of ik met haar wilde praten en al snel klikte het”, vertelt Kravitz in 1991 aan MTV. “Een paar maanden later had ik een song opgenomen die ik aan Madonna liet horen. Zij zei: ‘Let’s record it.’ Twee dagen later hebben we het opgenomen.” Op de vraag waarom hij de song, die uiteindelijk de hoogste positie in de hitlijsten zou bereiken, niet voor zichzelf gehouden had, antwoordde Kravitz dat hij meteen aanvoelde dat het nummer beter bij een vrouw paste. “Het is wel grappig dat ik zoveel jaar heb moeten ploeteren om mijn muziek aan de man te brengen en dat Madonna er meteen een nummer 1-hit mee heeft”, aldus de zanger tegen MTV.

God Gave Me Everything (met Mick Jagger)



Voor zijn soloalbum Goddess In The Doorway uit 2001 vraagt Mick Jagger opnieuw Lenny Kravitz voor een samenwerking. De Stones-zanger nam met hem voor zijn vorige plaat Wandering Spirit uit 1993 al een cover op van Bill Withers (Use Me) en de heren hadden sindsdien een vriendschap opgebouwd. Kravitz heeft de muziek voor een song geschreven, maar nog geen teksten. Jagger bezoekt hem in Miami, waar hij op dat moment woont. “Geef me even een momentje”, zegt Jagger en zo’n 45 minuten later komt hij met de tekst voor God Gave Me Everything. Samenwerken met een grootheid als Mick Jagger maakt Kravitz niet nerveus, zo verklaart hij later: “Op de eerste plaats is het gewoon leuk om met elkaar te werken, maar als je dan aan het opnemen bent, denk je: dit is gewoon fuckin’ Mick Jagger die hier staat te zingen!”

Foto Lenny Kravitz in Ziggo Dome 2014: Luuk Denekamp