Metallica – 72 Seasons (recensie)

Het stormde de afgelopen jaren hevig in het leven van Metallica-frontman James Hetfield. Zoals breed uitgemeten werd in de pers moest hij zich opnieuw laten behandelen voor zijn alcoholverslaving. Daar kwam nog een scheiding overheen, terwijl hij nog altijd achtervolgd wordt door de demonen uit zijn jeugd. Hoe we in onze eerste levensjaren gevormd en misvormd worden, is een thema dat in heel wat nummers op 72 Seasons terugkomt.

Het doet daarmee denken aan het titelloze album uit 1991. De agressie van de eerste platen had daarop plaatsgemaakt voor persoonlijke teksten, waarmee vooral Hetfield zijn diepste en zwartste emoties met de wereld deelde. Dat is overigens niet de enige overeenkomst met dat album. Net als die plaat uit 1991 klinkt 72 Seasons groots, krachtig en ligt het prettig in het gehoor, al zijn er geen ballads.

In muzikaal opzicht domineren stoere mid-tempo beukers als het titelnummer, Shadows Follow, Screaming Suicide en If Darkness Had A Son. Nummers waarin James opnieuw laat horen dat hij toch echt een meester is op het gebied van pakkende gitaarriffs. Als bijna 60-jarige heeft zijn zang nog niets van het ouderwetse venijn verloren. De plaat staat ook vol puntige, als vanouds in wah-wah gedrenkte solo’s van Kirk Hammett.

Ode aan helden van weleer

Net als op de twee voorgaande albums kijkt Metallica niet op een paar minuten, maar de verveling wordt op veilige afstand gehouden. Crown Of Barbed Wire en Chasing Light zijn iets meer ingetogen, terwijl de eerste single Lux Æterna vooral een ode is aan de helden van weleer, zoals Judas Priest en Motörhead. You Must Burn! is het verrassendste nummer van de plaat, vanwege het psychedelisch aandoende middenstuk en de gezongen passage van bassist Robert Trujillo.

Met uitzondering van het fascinerende treinongeluk St. Anger heeft Metallica nooit een slechte plaat uitgebracht, maar 72 Seasons mag zelfs gerekend worden tot de beste. De songs, het geluid, de inspiratie en de emotie – het is allemaal weer terug.

