Muse – Will Of The People (recensie)

Een greatest hits-album van Muse, bestaande uit nieuwe songs

Muse is een eigengereid bandje. Naar het schijnt vond het platenlabel het de hoogste tijd dat er eens een greatest hits-album van de Britse rockers verscheen, maar daar hadden Matt Bellamy en co. geen trek in. Maar omdat ze de kwaadsten ook niet zijn, kwamen ze met een ‘tegenvoorstel’: een greatest hits-plaat bestaande uit nieuwe songs. En dus zou het furieuze Kill Or Be Killed niet hebben misstaan op het album Drones (2015), klinkt het funky You Make Me Feel Like It’s Halloween als de eighties-remix van Supermassive Black Hole (2006) en is Ghosts (How Can I Move On) een bloedmooie pianoballad die kan wedijveren met Unintended van het debuut Showbiz (1999).

Niet alles is echter even geslaagd. Zo lijkt de eerste single Won’t Stand Down het resultaat van een amoureuze affaire tussen Slipknot en Imagine Dragons na een bezopen stapavond en is het duchtig naar Queen knipogende Euphoria een budgetversie van Muse-klassieker Time Is Running Out. En voor het overigens wel bijzonder lekker glamrockende titelnummer hebben de mannen iets te goed naar Marilyn Mansons The Beautiful People en Summertime Blues van Eddie Cochran geluisterd.

Al met al is Will Of The People wellicht nog het best te omschrijven als een grabbelton met flink wat prachtcadeaus, maar ook een paar zorgvuldig ingepakte drollen. Drie sterren als waardering had ook gekund, maar als je een plaat afsluit met een goddelijke beuker als We Are Fucking Fucked, verdien je die extra ster wel. En eigengereidheid mag best beloond worden, toch?

