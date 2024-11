Muse, Korn, Weezer en meer bevestigd voor Pinkpop 2025 (nieuws)

Na de wat meer popgeoriënteerde editie van dit jaar waren er geruchten over een ‘rockheadliner’ voor Pinkpop 2025. Nou, die komt er: Muse behoort tot de eerste reeks namen die de organisatie vandaag aankondigde. Met verder headliners Justin Timberlake en Olivia Rodrigo en ook optredens van o.a. Korn, Weezer en The Last Dinner Party belooft de 54ste editie weer bijzonder veelzijdig te worden.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat Muse op het Pinkpop-affiche staat. Het optreden markeert tevens het eerste bezoek van het Britse rocktrio aan ons land sinds de show op het Malieveld vorig jaar. Maar voor liefhebbers van het stevigere werk is er meer om naar uit te kijken: voor Pinkpop 2025 zijn ook o.a. Flogging Molly, Amyl And The Sniffers, Korn, Biffy Clyro en Kaiser Chiefs aangekondigd. Verder maken uiteenlopende namen als The Last Dinner Party, Cypress Hill, Personal Trainer, Mika en Krezip hun opwachting.

Waar in het verleden legendarische rockbands als The Rolling Stones, Bruce Springsteen & The E Street Band, Pearl Jam en Radiohead het festival mochten headlinen, was de line-up dit jaar opvallend modern. Kijk alleen al naar de drie hoofdacts: Måneskin, Calvin Harris en Ed Sheeran. Pinkpop-boeker Rob Trommelen vertelde in een interview met OOR dat een band als Radiohead anno 2024 ‘te ingewikkeld’ is om nog een festival als Pinkpop af te sluiten. Wel zou de organisatie de zinnen hebben gezet op een sterke rockheadliner voor de volgende editie – en die is dus gevonden in Muse.

Vandaag zijn er in totaal 28 acts aangekondigd voor Pinkpop 2025. Het programma tot nu toe ziet er als volgt uit:

Vrijdag 20 juni

o.a. Justin Timberlake, Oscar And The Wolf, Weezer, Bad Nerves, Confidence Man, Flogging Molly, Kid Kapichi, Mika, Personal Trainer, Shaboozey en Janet Livv

Zaterdag 21 juni

o.a. Olivia Rodrigo, The Last Dinner Party, Mark Ambor, Joost, Amyl And The Sniffers, Claude, Cypress Hill, HARDY en SOFT PLAY

Zondag 22 juni

o.a. Muse, KoRn, Girl In Red, Biffy Clyro, Kaiser Chiefs, Krezip, Purple Disco Machine en The Warning

De Pinkpop-kaartverkoop start op zaterdag 23 november om 10.00 uur.

Foto Muse op het Malieveld (2023): Cristel Brouwer