Pinkpop 2025 (fotoverslag)

Na de iets meer op hedendaagse pop gerichte line-up van vorig jaar viel er tijdens Pinkpop 2025 genoeg te beleven voor de doorgewinterde festivalganger met een voorliefde voor rockmuziek. Zo sloot Muse de laatste dag af en waren er verder optredens van o.a. Amyl And The Sniffers, Korn, Biffy Clyro, Kaiser Chiefs, Weezer, Warhaus, DeWolff en de nieuwe Nederlandse sensatie Hiqpy. Maar Pinkpop zou Pinkpop niet zijn zonder een grote veelzijdigheid aan genres. Van Faithless en Cypress Hill tot Olivia Rodrigo: onze fotograaf Anne-Marie Kok kreeg ze afgelopen weekend allemaal voor de lens in het zonovergoten Landgraaf. Bekijk de foto’s hierboven!

Gezien op 20, 21 en 22 juni 2025

Foto’s door Anne-Marie Kok