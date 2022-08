Neil Young + Promise Of The Real – Noise & Flowers (recensie)

Spannende versies van nummers die nauwelijks op liveplaten van Neil Young verschenen zijn

Er zijn verschillende typen Neil Young-fans. Zij die keer op keer de platen en live-uitvoeringen van zijn repertoire uit de jaren zeventig willen horen en anderen die nieuwsgierig zijn waar de oude rockdinosaurus nu weer mee zal komen. Ik behoor tot de laatste groep, al is het bij Neil natuurlijk wel zo dat hij zijn oude songs telkens weer opnieuw uitvindt. Zeker als het gaat om de nummers waarin hij als gitarist de verre einders kan gaan opzoeken, zoals in Cortez The Killer.

Dat nummer staat niet op deze live-opnames uit 2019 met Promise Of The Real – zijn jongere begeleidingsband die het dichtst bij de oude Crazy Horse komt. Wel veel andere stukken uit de jaren zeventig en wat uit de jaren negentig, waaronder het sterke Throw Your Hatred Down van het Mirror Ball-album met Pearl Jam uit 1995 dat ik als hardnekkig PJ-negeerder alweer vergeten was. Bootleg-verzamelaars hebben natuurlijk alles al, maar voor de modale fan zijn hier veel spannende versies van nummers die nauwelijks op liveplaten verschenen zijn, zoals On The Beach, I’ve Been Waiting For You en Winterlong.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Neil Young? Bekijk hier LFL042, met een uitgebreid artikel over hem!