Neil Young op 1 juli naar Stadspark Groningen (nieuws)

SPOT Groningen organiseert dit jaar een nieuwe reeks zomerconcerten in het Stadspark, waarvoor zojuist de eerste naam bekend is gemaakt. Dat blijkt niet de minste: Neil Young geeft op 1 juli zijn eerste show in Nederland sinds 2019, ditmaal met zijn huidige band The Chrome Hearts. En hij is niet de enige legendarische singer-songwriter die dan op het podium staat: niemand minder dan Van Morrison treedt op als ‘very special guest’!

De optredens van Neil Young en Van Morrison zijn onderdeel van Summerstage, een serie concerten van bekende (inter)nationale artiesten in het Stadspark. De shows liggen daarmee in het verlengde van Stadspark Live, waarvoor eerder grootheden als Guns N’ Roses, Sting, Lionel Richie en Green Day naar Groningen werden gehaald. Binnenkort maakt SPOT Groningen meer namen bekend – naar verwachting zal Summerstage zo’n drie of vier concerten beslaan.

Neil Young is dus de eerste grootheid die zijn Summerstage-optreden bevestigt. Stond hij zes jaar geleden nog met de begeleidingsband Promise Of The Real in de Ziggo Dome, op 1 juli introduceert de Canadese singer-songwriter annex rocker zijn Chrome Hearts aan het Nederlandse publiek. Die groep bestaat uit gitarist Micah Nelson (zoon van countrylegende Willie Nelson), bassist Corey McCormick, toetsenist Spooner Oldham en drummer Anthony LoGerfo. De show is onderdeel van Youngs Love Earth Tour 2025.

Levende legendes

‘Very special guest’ Van Morrison behoeft evenmin een introductie: de Noord-Ierse zanger was in de afgelopen zestig jaar haast net zo productief als Neil Young, getuige zijn discografie met 45(!) studioplaten. ‘Van The Man’ stond de afgelopen jaren vaker op de Nederlandse podia dan Young, maar het optreden op 1 juli biedt bewonderaars van beide singer-songwriters een unieke kans om de twee levende legendes op één avond aan het werk te zien.

De kaartverkoop voor het concert start op vrijdag 28 februari om 10.00 uur.

Foto Neil Young in Ziggo Dome (10 juli 2019) door Ans van Heck

