Ozzy Osbourne – Patient Number 9 (recensie)

Ozzy Osbourne komt op 73-jarige leeftijd opnieuw met een plaat waar de klasse vanaf druipt

Ozzy Osbourne flikt het gewoon weer. Na Ordinary Man uit 2020 komt The Prince Of Darkness op 73-jarige leeftijd opnieuw met een plaat waar de klasse vanaf druipt. Dat kan ook bijna niet anders als je ziet welke giganten uit de rockmuziek hebben meegewerkt aan Patient Number 9. Alleen al in de titelsong horen we, naast de charismatische zanger, Jeff Beck en Zakk Wylde op gitaar, Robert Trujillo op bas en Chad Smith op drums. Dit sterrenensemble levert een geweldig nummer af, inclusief een flitsende gitaarsolo van Beck.

Er zijn echter nog meer rockhelden van de partij. Black Sabbath-kompaan Tony Iommi mag zich bijvoorbeeld in No Escape From Now en Degradation Rules uitleven op zijn gitaar en het afwisselende One Of Those Days is Eric Clapton op het lijf geschreven. Door het relaxte gitaarspel van ‘Slowhand’ is dit nummer een van de hoogtepunten van het album. Verder zijn op Patient Number 9 nog Mike McCready, Duff McKagan en Josh Homme te horen en staat op deze plaat ook de laatste opname van de dit jaar overleden Taylor Hawkins. Redenen genoeg om Patient Number 9 als verplichte kost voor rockliefhebbers aan te prijzen.

