Rammstein – Zeit (recensie)

Het rockmonster Rammstein gromt op Zeit als vanouds

De teksten van Zeit laten zich beluisteren als flarden van gesprekken die je opvangt terwijl je door een volgepakte Duitse kroeg zwalkt. Aan het ene tafeltje wordt in bloemrijke taal over een recente buikwandcorrectie nagepraat (Zick Zack), even verderop bespreken wat kerels de ronde vormen van de barvrouw (Dicke Titten) terwijl in de hoek door een wat ouder gezelschap het verstrijken van de tijd wordt betreurd (het titelnummer). Van serieuze mijmeringen in Armee Der Tristen en Meine Tränen tot het botte OK, wat blijkt te staan voor Ohne Kondom: op het achtste album van Rammstein schiet het ouderwets alle kanten op.

De teksten worden weer stevig gearticuleerd door Till Lindemann gebracht. ‘Bauchfett in die Biotonne/Der Penis sieht jetzt wieder Sonne’, buldert onze poëet in Zick Zack. Het pad tussen infantiel en hilarisch blijft spekglad. Het album kent daarbij een aantal muzikale wendingen. Zoals het blaaskapelletje dat Zick Zack inleidt, het verre van toepasselijke kerkkoor aan het begin van OK en de techno-achtige basis van Lügen. Verder gromt het rockmonster Rammstein als vanouds: een beukende vierkwartsmaat, ingehouden coupletten en uitgelaten refreinen. Zeit is boven alles een verzameling ongenadig pakkende songs die het tijdens de komende wereldtournee ongetwijfeld goed zullen doen. De meeste ingrediënten zijn overbekend, maar het wordt allemaal weer zó smeuïg opgediend.

