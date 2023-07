Rammstein in Stadspark Groningen (live-recensie)

Er hingen vele donkere wolken boven de Nederlandse concerten van Rammstein dit jaar – en dan bedoelen we niet de rook van de vuurwerkshow. Beschuldigingen aan het adres van zanger Till Lindemann, milieubezwaren, dubieuze vergunningsconstructies… Bijna waren de optredens zelfs niet doorgegaan, maar voor de vele duizenden fans in het Groninger stadspark is deze avond alles als bij donderslag vergeven en vergeten.

Op de valreep komt er nog iets anders bij dat de voorpret dreigt te verpesten: de infrastructuur in en rondom Groningen blijkt simpelweg ongeschikt te zijn voor dit soort grote evenementen. Al om 15:30 zijn alle wegen volledig vastgelopen, met als bijkomend gevolg dat ook de hele Park & Shuttle-dienst instort omdat de bussen simpelweg niet van A naar B kunnen komen. Respect aan de chauffeurs en veiligheidsmedewerkers die met hun engelengeduld en no-nonsense positiviteit vakkundig de stemming erin weten te houden.

Overal indrukwekkend

Een van de problemen en bezwaren in aanloop naar de shows was het geluid dat Rammstein produceert. En ja, we weten allemaal: dat is hard. Héél hard. Maar het is ook ongelooflijk góed! Dat je buiten op een open veld ervoor kan zorgen dat mensen zelfs aan de zijkant achterin nog elk detail van elk instrument kunnen horen, mag echt een prestatie heten. Sowieso maakt het bij Rammstein nooit uit waar je staat in het publiek. Ook in een hoek van waaruit je niet of nauwelijks de bandleden kan zien, kijk je nog steeds je ogen uit. Daar zorgen het immense podium in combinatie met de altijd imposante licht- en vuurwerkshow wel voor.

Geen penis

Wie Rammstein vorig jaar nog in Nijmegen zag, merkt dat er aan de show intussen weinig is veranderd. Nieuwelingen Armee Der Tristen en Zick Zack zijn helaas uit de set, maar de toevoeging van Rammlied en Ohne Dich maakt dan weer veel goed. En in plaats van trouwen (Heirate Mich) wil de band nu dat we ze bestraffen (Bestrafe Mich). Maar de meest markante wijziging is natuurlijk het ontbreken van Pussy, dat in het licht van de beschuldigingen aan het adres van zanger Till Lindemann te ongepast is bevonden. Muzikaal geen probleem, want een creatief hoogtepunt was dat nummer sowieso al nooit. Maar nu missen we wel het schuimspuitende peniskanon, dat in al zijn smakeloosheid toch altijd een hoogtepunt van de show was.

Energiecrisis

Verder is een Rammstein-show altijd een tot op de seconde geregisseerd spektakel waarbij ook dit keer alle verdere bekende elementen voorbijkomen: de theaterspektakels tijdens Mein Teil en Puppe, de opblaasbootjes waarmee de bandleden over het publiek gaan, gitarist Richard Z. Kruspe die halverwege de set zijn dj-momentje pakt met een dancemix van Deutschland (voor veel mensen nog altijd reden om even een nieuw drankje te gaan halen) en natuurlijk een hoeveelheid vuur die eigenhandig een nieuwe energiecrisis kan veroorzaken. Voor vernieuwing moet je bij Rammstein al jaren niet meer zijn, maar de vraag is ook in hoeverre dat nodig is. Ondergetekende zag de band voor de vijfde keer en wist alle showelementen van tevoren te benoemen, maar verliet toch weer met open mond en een euforisch gevoel het terrein.

Rammstein in Stadspark Groningen

Gezien op donderdag 6 juli 2023

Foto’s door Annika Hoogeveen