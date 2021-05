Recensie Myles Kennedy – The Ides Of March

Myles Kennedy raakt een gevoelige snaar met The Ides Of March

Het is jammer voor alle artiesten die nog de beste song van 2021 willen maken, maar die prijs is al gereserveerd voor Myles Kennedy. In The Ides Of March combineert de zanger/gitarist namelijk rock, blues en jazz op zo’n formidabele wijze dat deze eer hem toebehoort. Het titelnummer van zijn nieuwe album is dus ruim zeven minuten genieten, maar de rest van The Ides Of March verdient ook het predicaat prachtig. Stonden op Year Of The Tiger (2018) nog voornamelijk semi-akoestische nummers, op zijn tweede soloplaat gaat het er ruiger aan toe, want nummers als Get Along en Sitting Through The Fire zouden niet misstaan op een album van zijn band Alter Bridge.

Met bassist Tim Tournier en drummer Zia Uddin aan zijn zijde weet Kennedy echter ook een gevoelige snaar te raken met zijn slidegitaar in de ballad Wanderlust Begins. De Amerikaan heeft het voorrecht dat hij bij zijn bands met de gitaargoden Slash en Mark Tremonti mag spelen, maar solo laat hij horen dat hijzelf ook niet te onderschatten is als gitarist. Toch is zijn stem de grote kracht van de man uit Spokane, Washington. Het bewijs? The Ides Of March!