Recensie Tedeschi Trucks Band Featuring Trey Anastasio – Layla Revisited (Live At LOCKN’)

Tedeschi Trucks Band is de ideale groep om Layla And Other Assorted Love Songs integraal uit te voeren

Als er twee muzikanten voorbestemd zijn om muziek van Layla And Other Assorted Love Songs te spelen, dan is het wel het echtpaar dat de Tedeschi Trucks Band aanvoert. Slidevirtuoos Derek Trucks dankt zijn voornaam namelijk aan de legendarische dubbel-lp van Derek And The Dominos, die op 9 november 1970 verscheen – stomtoevallig de dag waarop Susan Tedeschi geboren werd! Samen met Trey Anastasio (Phish) verraste hun veelkoppige groep de bezoekers van het LOCKN’-festival in Arrington, Virginia met een integrale uitvoering van het album.

De ruime variatie aan vocalisten werkt hier wonderwel (al mist Bell Bottom Blues de haast wanhopige bezieling), terwijl Trucks en Anastasio de hartslagversnellende gitaarduels van Eric Clapton en Duane Allman bijna evenaren. Keep On Growing overtreft zelfs de uitvoering op Live From The Fox Oakland (2017), het ontspannen I Am Yours krijgt dankzij Anastasio bijna een Grateful Dead-sound en het middenstuk van Why Does Love Got To Be So Sad? had Derek And The Dominos begin jaren zeventig niet mooier kunnen afbouwen.

De afsluitende akoestische studio-opname van Thorn Tree In The Garden doet definitief beseffen dat niemand anders zo’n goede hercreatie van dit nagenoeg perfecte album kan neerzetten – misschien zelfs Eric Clapton en Bobby Whitlock niet, mochten zij ooit weer eens de Dominos willen uithangen.

