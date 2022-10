Tedeschi Trucks Band in RTM Stage (fotoverslag)

Derek Trucks, een van de meest gerespecteerde slide-gitaristen ter wereld, speelde jarenlang bij The Allman Brothers Band. Totdat die legendarische groep in 2014 definitief afscheid nam. Gelukkig heeft hij ook nog zijn eigen Tedeschi Trucks Band, die hij oprichtte samen met zijn echtgenote: zangeres/gitarist Susan Tedeschi. Tijdens eerdere bezoekjes aan Nederland (o.a. in AFAS Live en op het Holland International Blues Festival) bewees de twaalfkoppige formatie zich al een van de meest opwindende live-acts van deze tijd – en dat deden de muzikanten gisteravond weer in de RTM Stage van Rotterdam Ahoy. Bekijk hier de foto’s van Ans van Heck.

Tedeschi Trucks Band in Ahoy (RTM Stage)

Gezien op zondag 30 oktober 2022

Foto’s door Ans van Heck