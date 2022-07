Tedeschi Trucks Band – I Am The Moon [I-IV] (recensie)

I Am The Moon is een logische optelsom van alles wat Tedeschi Trucks Band ooit heeft laten horen

Heeft de Southern (blues)rock ooit een ambitieuzer project voortgebracht dan dit uit de kluiten gewassen conceptalbum? Méér is zeker niet altijd beter, maar in dit geval mogen we toch van een zeldzaam hoogtepunt in het oeuvre spreken. Eerst even de logistieke details: vier albums waarvan er in opeenvolgende maanden steeds eentje op cd zal verschijnen en die elk vergezeld gaan van een aparte film die op het YouTube-kanaal van de band te zien is. In september zullen dan zowel individuele vinyledities als de volledige set in een luxe box worden uitgebracht. I Am The Moon lijkt een wat pretentieuze titel voor een onderneming van een band die we altijd als erg ‘down-to-earth’ geclassificeerd hebben, maar de inspiratie ervoor werd dan ook ontleend aan de Perzische mythologie. Deze Midden-Oosterse variant op Romeo & Julia kreeg mede gestalte door de gevoelens van isolement en verwijdering die de pandemie met zich meebracht.

Bluesy slijpers en echo’s uit free jazz

In puur muzikaal opzicht vormen de vierentwintig nummers een logische optelsom van alles wat de band en haar leden in deze en andere configuraties ooit hebben laten horen. Een bluesy slijper waarin Susan Tedeschi zich weer als een ware discipel van Bonnie Raitt toont kan dus even later gevolgd worden door een geïmproviseerde jam met echo’s uit de free jazz. Akoestische ballads doorregen met huilende pedal-steel staan rug aan rug met diep-melancholische soul of smelten ermee samen. Geen enkel nummer kan representatief zijn voor de rest. En nu krab ik nog slechts aan de oppervlakte van een werkstuk waarin spiritualiteit en seksualiteit, het verhevene en het aardse elkaar continu kruisen. Hier raken we voorlopig nog niet op uitgeluisterd.

I Am The Moon III: The Fall is vandaag verschenen. Het laatste deel (I Am The Moon IV: Farewell) is verkrijgbaar vanaf 26 augustus.

