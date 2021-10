Recensie The Beatles – Let It Be (5cd, blu-ray)

Let It Be is toe aan herwaardering

Het was een zware bevalling. The Beatles begon al in de eerste maanden van 1969 aan de combinatie van een documentaire en een album die lang als titel Get Back had. De ambitie was om het viertal weer als een organische, live spelende band voor het voetlicht te brengen. Het liep allemaal anders. De sessies waren chaotisch en de spanning liep gestaag op. Liefst twee complete mixen van technicus Glyn Johns werden afgekeurd, waarna de boel overgedragen werd aan Phil Spector.

In mei 1970 lag Let It Be, zoals het album inmiddels heette, eindelijk in de winkels. Er was zoveel tijd verstreken dat The Beatles in de tussenliggende periode het meesterlijke Abbey Road opgenomen en uitgebracht had. Tegen zo’n slecht gesternte bleek zelfs een album van The Fab Four niet opgewassen. Het verkocht weliswaar goed, maar de recensies waren lauw en nog altijd geldt Let It Be als een controversieel album.

De meest uitgebreide boxversie van deze heruitgave documenteert die moeizame geboorte. Naast een voortreffelijk klinkende mix van het oorspronkelijke album door Giles Martin bevat het de 1969-versie van Glyn Johns, waarop de band rauw en puur klinkt. Op een aparte ep staan nog twee mixen van de lp-versie die hij maakte in 1970. Zijn versie van The Long And Winding Road is ook zonder Spectors wall of sound wonderschoon.

Dankzij de vele bootlegs wisten we al dat de Beatles tijdens de lange studiodagen in 1969 eindeloos jamden, waarbij ze zowel eigen songs als covers speelden. De goedgekozen selectie daaruit bevat o.a. een leuke cover van Wake Up Little Susie van The Everly Brothers, het op Abbey Road verschenen She Came In Through The Bathroom Window, het latere Lennon-solonummer Gimme Some Truth en Teddy Boy, dat op de eerste soloplaat van Paul McCartney terecht zou komen.

Let It Be is toe aan herwaardering. Het bevat met Two Of Us, Across The Universe, Let It Be, The Long And Winding Road, For You Blue en Get Back steengoede songs. De vele extra’s maken duidelijk dat er destijds weliswaar regelmatig geruzied werd, maar dat The Beatles ook in de nadagen een productief en creatief collectief was. De vele extra’s, met name de Glyn Johns-mix, maken dit tot zelfs een van de meest interessante luxe versies van een Beatles-album.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Let It Be? In Lust For Life 115, vanaf woensdag 27 oktober in de winkel, lees je een uitgebreid verhaal over deze klassieker van The Beatles!