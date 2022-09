Luxe heruitgave van The Beatles’ Revolver verschijnt op 28 oktober

Na onder meer Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en Abbey Road is nu een andere klassieker van The Beatles toe aan een luxe heruitgave. Het album Revolver uit 1966 verschijnt op 28 oktober onder meer als ‘special edition’-boxset, die maar liefst 63 tracks bevat.

“Eén ding is zeker: de volgende lp wordt heel anders dan de vorige”, zei John Lennon kort voor de opnames van Revolver. Dat bleek wel toen het album in augustus 1966 verscheen: de opvolger van Rubber Soul was een van de meest revolutionaire en gevarieerde die de band ooit zou maken, met onvergetelijke songs als Elearnor Rigby, For No One en Here, There And Everywhere. Revolver duikt dan ook vaak op in lijstjes met de beste en belangrijkste popalbums aller tijden.

De afgelopen weken waren er al geruchten over een reissue van Revolver en vandaag is de release dan eindelijk officieel aangekondigd. Voor de nieuwe heruitgave is het album opnieuw gemixt door Giles Martin (zoon van ‘vijfde Beatle’ George Martin) en technicus Sam Okell, zowel in stereo als Dolby Atmos. De luxere versies bevatten ook de originele monomix, 28 alternatieve opnames van de Revolver-songs, drie ‘home demo’s’ en een ep bestaande uit vier tracks – inclusief de hit Paperback Writer en de b-kant Rain. Verder is een boek toegevoegd met een voorwoord van Paul McCartney, een essay van The Roots’ Questlove, uitgebreide liner notes en nooit eerder gepubliceerde foto’s.

Naast de boxset is Revolver vanaf 28 oktober ook verkrijgbaar als enkele cd met de nieuwe stereomix en op vinyl. Beluister hieronder alvast de 2022-mix van het door George Harrison geschreven openingsnummer Taxman!

Meer lezen over The Beatles? Bekijk hier Lust For Life 115, met een coverstory over ‘The Fab Four’!