The Beatles – Revolver: Special Edition (recensie)

Een geweldige heruitgave van The Beatles’ Revolver, met een opvallende omissie

Over de kwaliteit van de songs en het revolutionaire geluid van Revolver heeft nooit discussie bestaan. Het album uit 1966 geldt dan ook nog altijd als een van de favorieten onder de talloze Beatles-fans. De band wilde alleen meer dan de techniek destijds mogelijk maakte; de EMI Studio werkte nog altijd met 4-sporen recorders. Het album klonk daardoor een tikje dof. Maar dankzij de door Peter Jackson voor de documentaire Get Back ontwikkelde digitale techniek is het nu mogelijk om de zang- en muziekpartijen te scheiden, zelfs als ze weggeschreven zijn op een spoor.

Het resultaat is verbluffend. Meteen al bij de opener Taxman is te horen hoe groot het geluid opeens geworden is en hoeveel logischer de instrumenten in het stereospectrum staan. Een ervaring die nog overtroffen wordt met het weelderig klinkende Eleanor Rigby: zo mooi hebben de strijkers nog nooit geklonken. Ook elders komen de vele details in het album voor het eerst optimaal tot hun recht, van de geluidseffecten in Yellow Submarine tot de hypnotiserende kwaliteit van de drumpartij van Ringo Starr in het afsluitende Tomorrow Never Knows.

Interessant bonusmateriaal

Net als de vorige heruitgaven komt Revolver uit in verschillende configuraties: van een enkele cd en lp tot een box met vijf cd’s of vier lp’s en een 7”-ep. Die boxset bevat de mono- en nieuwe stereomix van het album, plus twee discs met nooit eerder verschenen bonusmateriaal. Interessant werk, zoals een vroege versie van Tomorrow Never Knows en een akoestische eerste take van Love You To. Op de vijfde cd en de 7” staan de mono- en stereoversies van Paperback Writer en Rain, de non-album single uit de Revolver-periode.

Alle voorgaande Beatles-boxen bevatten ook een blu-ray met daarop surround sound en high res-versies van het album. Die zijn ditmaal alleen digitaal beschikbaar. Het maakt van Revolver – Special Edition een geweldige heruitgave, met een opvallende omissie.

