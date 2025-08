Roger Waters – This Is Not A Drill: Live From Prague (recensie)

De magie van een Roger Waters-show is prachtig vastgelegd op This Is Not A Drill: Live From Prague

“If you’re one of those ‘I love Pink Floyd, but I can’t stand Roger’s politics’ people, you might do well to fuck off to the bar right now.” De toon was meteen gezet bij Roger Waters’ meest recente tour, die zelfs voor zijn doen erg zwaar politiek geladen was. Al gaat het voor de meeste mensen toch echt nog steeds om de muziek, die mede dankzij een geweldige band gelukkig ook erg goed is.

Deze registratie uit Praag was twee jaar geleden al via een livestream in de bioscoop te zien, maar is voor de officiële release vooral qua geluid ontegenzeggelijk opgepoetst, waardoor we nog intenser kunnen genieten van Pink Floyd-klassiekers als Comfortably Numb (in de verstilde Lockdown Sessions-versie), Shine On You Crazy Diamond en Sheep, maar ook minder bekende nummers als Two Suns In The Sunset en solotracks als The Bravery Of Being Out Of Range. Op de dvd- en blu-ray-versie is het visuele aspect van de show bovendien prachtig vastgelegd. Ook als je Waters’ statements maar niks vindt, hoef je dus zeker niet richting de bar.

Bekijk hier meer cd-recensies van Lust For Life. Meer lezen over Roger Waters? Bekijk hier LFL057, inclusief een uitgebreid interview met de Pink Floyd-legende!