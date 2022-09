Roger Waters op 4 april naar Ziggo Dome

Roger Waters geeft op 4 april 2023 een concert in Ziggo Dome, Amsterdam. De show is onderdeel van de This Is Not A Drill Tour, die de legendarische ex-zanger/bassist van Pink Floyd zijn ‘eerste afscheidstour’ noemt.

Eerder kondigde Waters al een optreden in het Belgische Sportpaleis (op 14 mei) aan. In een persbericht verklapte de muzikant dat hij veel klassiekers van Pink Floyd zal spelen, samen met nieuwe nummers als The Bar: “Dezelfde schrijver, hetzelfde hart, dezelfde ziel, dezelfde man. Het zou zomaar de laatste gelegenheid kunnen zijn om hem te zien. Wauw! Mijn eerste afscheidstour. Mis het niet.”

Nu is er dus ook een Nederlandse show toegevoegd aan de tour. Het is voor het eerst sinds 2018 dat Waters hier optreedt. In dat jaar gaf hij meerdere shows in de Ziggo Dome en over een daarvan (op 18 juni) schreef onze recensent: “Waters en zijn band sluiten de avond af met publiekspleaser Comfortably Numb en een prachtige lichtshow, geïnspireerd door het welbekende logo van The Dark Side Of The Moon. Lasers vormen een omvangrijke prisma en regenboogkleuren schijnen over alle hoofden in de zaal. We kwamen als brave burgers, maar vertrekken als hedendaagse hippies, vervuld met een hernieuwd gevoel voor rechtvaardigheid en de kracht van muziek als verbinder.”

Waters’ band bestaat tegenwoordig uit gitarist Jonathan Wilson, gitarist Dave Kilminster, toetsenist Jon Carin, toetsenist Robert Walter, bassist Gus Seyffert, drummer Joey Waronker, saxofonist Seamus Blake en vocalisten Shanay Johnson en Amanda Belair. De kaartverkoop start op 30 september om 10.00 uur.

Tijdens de tour komt ongetwijfeld ook materiaal van het Pink Floyd-album Animals voorbij, waarvan onlangs een ‘2018 Remix’ verscheen. In de nieuwe editie van Lust For Life, vanaf 28 september verkrijgbaar in de winkel en onze webshop, lees je een uitgebreid artikel over deze legendarische plaat!

Foto Roger Waters in Ziggo Dome, 18 juni 2018: Mitchell Giebels