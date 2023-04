Roger Waters in Ziggo Dome (live-recensie)

“If you’re one of those ‘I love Pink Floyd, but I can’t stand Roger’s politics’ people, you might do well to fuck off to the bar right now.” Nog voordat de eerste muzikale klanken de Ziggo Dome worden ingeslingerd, zet Roger Waters al flink de toon. Tijdens zijn This Is Not A Drill-tour schuwt de zanger het dan ook niet zijn mening overduidelijk te etaleren.

De standpunten van Roger Waters zijn momenteel op zijn zachtst gezegd niet onomstreden, vooral waar het gaat om de Oekraïne-oorlog en de staat Israël. Dat laatste kwam hem zelfs op beschuldigingen van antisemitisme te staan, al ontkent hij dat zelf (ook in deze show) ten stelligste. Feit blijft echter wel dat Waters het niet schuwt om controversiële meningen nadrukkelijk naar voren te brengen. Wie dacht dat zijn vorige Us & Them-tour al politiek geladen was, merkt vanavond dat er blijkbaar nog een flinke schep bovenop kan.

Toch wordt het, zelfs als je het niet met hem eens bent, verrassend genoeg nergens echt vervelend. Nou ja, bij de soms iets te lange praatjes misschien, maar dat is alles. Ondanks dat elke seconde van de show protest ademt, lukt het Waters om de boel niet te laten verzinken in een zee van negativiteit. Want hoewel hij tegen heel veel dingen is, is hij vooral ook uitgesproken vóór heel veel dingen: voor transrechten, voor het recht op abortus, voor de vrijlating van Julian Assange.

Muziek was er ook

Alle al dan niet goedbedoelde boodschappen ten spijt: de meeste mensen in de Ziggo Dome komen toch echt ‘gewoon’ voor de muziek. En ook daarin maakt Roger Waters gedurfde keuzes. Comfortably Numb als gedoodverfde toegift? Nee hoor, Waters begint er de show gewoon mee en dan ook nog eens in de verstilde 2022-versie zonder gitaarsolo’s. Ronduit verrassend, maar wel echt prachtig. Natuurlijk mogen ook andere Pink Floyd-klassiekers niet ontbreken: in de tweede helft van de show komt de hele B-kant van The Dark Side Of The Moon voorbij en ook Shine On You Crazy Diamond en Sheep vormen duidelijke hoogtepunten in de set.

Ook minder bekende nummers, zoals Two Suns In The Sunset van The Final Cut en verschillende solotracks als The Powers That Be en The Bravery Of Being Out Of Range blijven fier overeind in de show. Niet in de laatste plaats omdat alles zo goed uitgevoerd wordt: gitaristen Dave Kilminster en Jonathan Wilson excelleren als vanouds en Waters zelf lijkt dit keer weinig te playbacken en klinkt daarbij verrassend goed.

Vliegend varken

Toch is er ook één ding dat in negatieve zin opvalt: het visuele aspect. Er werd ons een baanbrekend 360 graden-podium beloofd, maar dat blijkt feitelijk niets anders dan een rond podium in het midden van de zaal zoals we dat al vaak genoeg bij o.a. Peter Gabriel en U2 hebben gezien. Het enige echt vernieuwende eraan is dat er in alle vier de richtingen van de zaal podiumbrede schermen boven de muzikanten hangen, zodat iedereen in het publiek dezelfde video’s goed kan zien. En juist daar gaat het enigszins mis. Want hoewel die video’s beslist mooi zijn, moeten ze de visuele kar van de show bijna in hun eentje trekken. Al die heerlijk megalomane special effects die een Roger Waters-show altijd zo memorabel maakten, zijn verdwenen. Alleen het opblaasbare varken vliegt nog gezellig over het publiek heen, dit keer ook voorafgegaan door een vergelijkbaar vliegend schaap.

Toegegeven: het is nogal een luxeprobleem en grote kans dat het een bewuste keuze van Waters is geweest, want op deze manier is er toch weer extra aandacht voor de boodschap die hij wil uitdragen. Een crowdpleaser was hij nooit, maar dat is ook helemaal niet nodig. Als je zo’n muzikale nalatenschap hebt om uit te putten, eten de mensen toch wel uit je hand.

Roger Waters in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op dinsdag 4 april 2023

Foto’s door Wouter Vellekoop

