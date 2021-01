Sleaford Mods – Spare Ribs

Britser dan Sleaford Mods zul je ze niet snel vinden. Het duo is zo Engels als The Kinks, Jam, Fall en Monty Python. En al praat Jason Williamson meer dan hij zingt en bespeelt Andrew Fearn alleen elektronica, met hiphop heeft hun muziek niets te maken. Door de urgentie blijft het boeien, al is de muzikale formule keer op keer vrijwel dezelfde. Als je dit zesde album, Spare Ribs, echter naast het vroegste werk legt, is er wel degelijk sprake van ontwikkeling. Sleaford Mods klinkt dynamischer en melodieuzer dan ooit tevoren. En in nogal wat nummers is het moddervette Nottingham-accent zelfs te verstaan. En dan ontdek je hoe messcherp Williamson kan zijn: ‘We’re all so Tory tired, and beaten by minds small’, zingt hij al in de openingssong A New Brick. Met een geweldige gastbijdrage van aanstormend talent Billy Nomates in Mork N Mindy.