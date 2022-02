IN-EDIT 2022 opent met documentaire over a-ha

De eerste titels van IN-EDIT zijn bekendgemaakt. Op donderdag 31 maart opent het muziekdocumentairefestival met a-ha The Movie, waarna films over onder meer Lukas Graham, Sleaford Mods en Dinosaur Jr. te zien zijn.

De vierde editie van IN-EDIT vindt plaats van 1 t/m 10 april in de Melkweg, Amsterdam. De kick-off is dus al op 31 maart, met de Nederlandse première van a-ha The Movie en een 80’s afterparty. Lust For Life beloonde de docu over de Noorse band a-ha met vijf sterren en schreef: “Voor de verandering blijven de vaak gehoorde rock & roll-clichés van losbandigheid en middelenmisbruik achterwege in deze onverwacht ontroerende documentaire over een band waar nog te weinig over verteld is.”

IN-EDIT 2022: van ‘SoundCloud-rappers’ tot Dinosaur Jr.

Naast a-ha The Movie zijn de volgende titels bekendgemaakt voor IN-EDIT 2022: 7 Years Of Lukas Graham (over de Deense act uit de titel die vooral bekend is van de hit 7 Years), Crestone (over een groep ‘SoundCloud-rappers’, met een soundtrack van Animal Collective), A Symphony Of Noise: Matthew Herbert’s Revolution (over de Britse DJ/componist/producer Matthew Herbert), Freakscene: The Story Of Dinosaur Jr. en Bunch Of Kunst (over het duo Sleaford Mods).

Meer IN-EDIT-films worden later bekendgemaakt. Een selectie van het programma is tevens te zien in o.a. Groningen, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Goes, Venlo, Rotterdam, Maastricht, Enschede, Breda en Haarlem. De kaartverkoop start op 8 maart (klik hier voor meer info over het festival).

Bekijk hieronder de trailer van a-ha The Movie!

Foto a-ha in AFAS Live (8 november 2019): Cristel Brouwer