Sparks – The Girl Is Crying In Her Latte (recensie)

Sparks is gewoon Sparks. Daar kunnen we deze recensie bij laten, want wat moet je er verder over zeggen? Ron en Russell Mael hebben gedurende hun ruim vijftigjarige bandbestaan zo’n beetje elk pop- en rockgenre onder handen genomen en wisten daar altijd hun eigen kenmerkende handtekening aan toe te voegen. The Girl Is Crying In Her Latte borduurt voort op voorganger A Steady Drip, Drip, Drip (2020): melodieën op de voorgrond, hier en daar een opvallend moderne elektronische begeleiding, maar vooral overal een lekker vette sound en een enorme hoeveelheid Sparks-humor.

Wie de recente Edgar Wright-documentaire The Sparks Brothers heeft gezien, weet dat de broers ondanks hun vergevorderde leeftijd actiever zijn dan ooit en geenszins plannen hebben om daar verandering in te brengen. The Girl Is Crying In Her Latte bewijst eens te meer dat dit arbeidsethos op kwalitatief niveau nog altijd meer dan te rechtvaardigen is.

Sparks geeft op woensdag 14 juni een concert in TivoliVredenburg, Utrecht

