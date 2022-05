The Black Keys – Dropout Boogie (recensie)

The Black Keys levert met Dropout Boogie een mix van oude blues en gerecyclede eigen songfragmenten

Een jaar geleden gaf The Black Keys muziekles in de vorm van het coveralbum Delta Kream. Dan Auerbach en Patrick Carney speelden vol trots en met nog meer liefde de Mississippi hill countryblues die hun voorvaderen John Lee Hooker en Junior Kimbrough hen hadden geleerd. Met Dropout Boogie levert het geniale duo een mix van dezelfde oude blues en gerecyclede eigen songfragmenten van Brothers (2010) en El Camino (2011) – zo klinkt het tenminste.

For The Love Of Money had dan weer prima gepast op het debuutalbum Naturally (1972) van J.J. Cale, de begintonen lijken zelfs op diens Call Me The Breeze, en Good Love (feat. Billy F Gibbons) heeft wat weg van gitaarvirtuoos Gary Clark Jr.’s Bright Lights (2011) en The Black Keys’ eigen rockstijl van El Camino uit hetzelfde jaar. Maar Dropout Boogie klinkt vooral als de knaldrang van twee muzikanten die met voorbedachten rade een keihard rockende plaat wilden maken, zodat ze na twee jaar stilzitten eindelijk weer kunnen losgaan op podia wereldwijd.

