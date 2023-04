The National – First Two Pages Of Frankenstein (recensie)

Het nieuwe album van The National is een melancholische versnippering van Matt Berningers ziel

Elke keer als onze favoriete (indierock)band The National met een nieuw nummer of album komt, stellen mijn collega Martin Cuppens en ik doodserieus aan de redactie voor om van de volgende Lust For Life een The National-special te maken. Helaas krijgt co-hoofdredacteur Dominique van der Geld telkens bijna een beroerte bij dat idee. Het is ze gegund; niet die beroerte natuurlijk, maar wel de eer van een eigen special. Ook First Two Pages Of Frankenstein, het negende album en de opvolger van het door vrouwenstemmen gestuurde I Am Easy To Find uit 2019, is een melancholische versnippering van zanger Matt Berningers ziel. Tijdens het maken van dit album kampte hij met een zware depressie en dat hoor je.

Voor liefhebbers van vluchtige deuntjes kan een nummer als New Order T-Shirt misschien wat saai overkomen, maar de spanning zit hem in de grandioze opbouw en de teksten die je overspoelen als een onaangekondigde tsunami. Zoals bij elk album van The National is ook First Two Pages Of Frankenstein een groeiplaat die gepaard gaat met de nodige groeipijn. Het kost soms 38 luisterbeurten om details of zinnen op te merken die je de 37 keer daarvoor niet hoorde. Maar ik kijk er nu al naar uit om bij een onoplettende luisterbeurt over twee jaar weer perplex te staan van hoe briljant deze mannen zijn.

