The National – Rome (recensie)

De magie van een liveshow van The National is perfect gevangen op Rome

Een goede liveband onderscheidt zich door elke uitvoering een nieuwe dimensie te geven en wie The National ooit live zag, weet dat deze heren die kunst perfect beheersen. Die magie hebben ze gevangen op de liveregistratie Rome. Met 21 nummers, gegrepen uit negen verschillende studioalbums, weerspiegelt deze plaat de lange geschiedenis van de Amerikaanse indierockers. Van fanfavorieten als Bloodbuzz Ohio en Fake Empire tot onverwachte juweeltjes als Runaway en Humiliation. Zo voelt het album zowel nostalgisch als vernieuwend aan.

Wat Rome vooral bijzonder maakt, is niet alleen de intense gelaagdheid in de uitvoeringen, maar ook hoe de donkere stem van Matt Berninger live zowel krachtig als fragiel klinkt. Het warmhartige applaus na ieder slotakkoord dompelt je nog verder onder in de adembenemende livesfeer. Rome is de perfecte plaat om tijdens de donkere winterdagen op vol volume te draaien – nadat je ’m als cadeau onder de kerstboom hebt gevonden uiteraard. Laat je meevoeren naar die magische avond in het Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, waar The National zijn status als meesterlijke liveband opnieuw bevestigde.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over The National? In Lust For Life 130 vind je een interview met de band!