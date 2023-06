The Teskey Brothers – The Winding Way (recensie)

The Winding Way laat horen waarom The Teskey Brothers land voor land alle continenten aan het veroveren is

‘I’m leaving/Won’t be back again’, vertelt Josh Teskey op de eerste hartslag van The Winding Way. Om het volgende nummer, Oceans Of Emotions, weer geruststellend af te sluiten met de woorden ‘I won’t be running out anytime soon’. Toch is The Winding Way, de derde langspeler van The Teskey Brothers, allesbehalve wispelturig. De plaat is een onwrikbaar bewijs van virtuositeit, overtuigend verpakt in rauwe emotie en een hoorbare begeerte naar de bluesopleving van de jaren zestig. Vintage escapisme, noem ik het. Van Otis Redding-achtige soulballades (I’m Leaving, Take My Heart) tot het gospelachtige What Will Be.

Voor een band die zo verzot is op de muziek van vroeger, verbaast het me hoe weinig covers er op de albums staan. Ook hier slechts eentje: This Will Be Our Year van The Zombies. Al snap je na het luisteren waarom het er maar één is: de broertjes klinken in hun eigen nummers een tandje meer bevlogen dan als ze werk van een ander vertolken. The Winding Way laat horen waarom thuisland Australië te klein werd voor de bluesy broers en waarom ze sinds 2017 land voor land alle continenten aan het veroveren zijn.

