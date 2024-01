Tom Odell – Black Friday (recensie)

Tom Odell zet met Black Friday weer nadrukkelijk een stap in de goede richting

Rare snuiter, die Tom Odell. De blonde Brit scoorde in 2012/2013 een gigantische wereldhit met de denderende pianobeuker/tranentrekker Another Love, die een paar jaar geleden via een heuse social media-hype door een hele nieuwe generatie herontdekt werd – waardoor Tom zich in elk geval geen zorgen meer hoeft te maken over zijn pensioen. Sinds die hit zwalkt Odell eigenlijk wel een beetje van album naar album, waarbij hij het ene moment overkomt als de lieve ideale schoonzoon met een klaaglijke engelenstem en het volgende moment als een cynische, getroebleerde knakker met een flink alcohol- en eigenwaardeprobleem.

Wisselende kwaliteit

Dat vertaalde zich vooral in kwalitatief nogal wisselende platen, waarbij eigenlijk alleen debuut Long Way Down (2013) het grote publiek echt overtuigde. Persoonlijk vind ik Monsters uit 2021 stiekem ’s mans leukste werk, maar dat was ook wel de meest fragmentarische, geflipte bak nonsens die Odell tot dusver maakte. En dat bedoel ik positief hoor, maar ik snap wel waarom het album niet echt aansloeg. Best Day Of My Life (2022) was dan juist weer voorspelbaar en vrij saai, dus mijn verwachtingen voor Black Friday waren niet heel hoog. Maar kijk aan: de inmiddels 33-jarige muzikant komt zowaar op de proppen met een behoorlijk consistente plaat, zonder de gaapfactor van de voorganger.

Pathos

Opener Answer Phone is een typische akoestische, prachtig gezongen Odell-ballad, maar vanaf het titelnummer gaat de dramaknop af en toe flink open en dat levert waarachtig heerlijke resultaten op – als je niet vies bent van een berg pathos waarvan Freddie Mercury, Elton John en Meat Loaf zouden zeggen: dat kan wel subtieler, jongen. Nee, deze zesde plaat bevat geen nieuwe Another Love, de vele loze intermezzo’s halen flink de vaart eruit en de totale speelduur van nog geen half uur is wat aan de karige kant, maar Tom Odell zet met Black Friday in elk geval weer nadrukkelijk een stap in de goede richting.

