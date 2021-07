Playlist-special: Tom Odell over de beste Elton John-songs

Onder anderen Alice Cooper, Melissa Etheridge, Steven Van Zandt en leden van KISS, UB40 en Def Leppard stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. Een van de grootste inspiratiebronnen van singer-songwriter Tom Odell is Elton John. Lang voordat hij hits schreef als Another Love en Grow Old With Me, leerde een jonge Tom pianospelen met behulp van een songbook met Eltons grootste hits. Logisch dus dat Odell, die onlangs het lovend ontvangen album Monsters uitbracht, moeiteloos een lijstje kon maken van zijn favoriete Elton John-songs!

Lees Tom Odells verhaal bij deze playlist in editie 112 van muziekblad Lust For Life, die nu in de winkel ligt en ook verkrijgbaar is in onze webshop! In dit nummer vind je naast de playlist-special ook artikelen over Prince, Jackson Browne, Styx, Lucy Dacus en nog vele anderen.

1. Mona Lisas And Mad Hatters (Honky Château, 1972)

2. This Song Has No Title (Goodbye Yellow Brick Road, 1973)

3. Skyline Pigeon (Empty Sky, 1969)

4. Someone Saved My Life Tonight (Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy, 1975)

5. Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy (Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy, 1975)

6. Honky Cat (Honky Château, 1972)

7. Take Me To The Pilot (Elton John, 1970)

8. Candle In The Wind (Goodbye Yellow Brick Road, 1973)

9. Curtains (Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy, 1975)

10. Daniel (Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player, 1973)

Foto: Netti Hurley/Sony Music