Joe Bonamassa in AFAS Live (fotoverslag)

“Ik ben geen studiorat, maar een echte livemuzikant”, vertelde Joe Bonamassa enkele jaren geleden in Lust For Life 104. En inderdaad: hoewel hij in rap tempo de ene uitstekende studioplaat na de andere uitbrengt – vorig jaar werd Blues Deluxe Vol. 2 bijvoorbeeld erg goed ontvangen – komt de bluesrocker het beste tot zijn recht op het podium. Niet voor niets verschijnt volgende maand de zoveelste Bonamassa-liveregistratie: Live At The Hollywood Bowl. Gisteravond wist hij het publiek in een volle AFAS Live uit de stoelen te krijgen met zijn weergaloze gitaarspel. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Ans van Heck!

Joe Bonamassa in AFAS Live, Amsterdam

Gezien op vrijdag 12 april 2024

Foto’s door Ans van Heck