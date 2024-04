Simple Minds in Ziggo Dome (live-recensie)

Voor veel van de toeschouwers was het deze avond niet de eerste keer dat ze Simple Minds op zagen treden. Zij wisten dat de combinatie van de charismatische Jim Kerr en de stoïcijnse Charlie Burchill, het krachtige oeuvre en de stevige livereputatie van de band zo goed als garant staan voor een mooie avond. En dat werd het ook.

Concerten waarbij het publiek al bij het eerste nummer luid meezingt, ze zijn zeldzaam. Simple Minds opent in de Ziggo Dome met Waterfront en inderdaad, de zaal neemt het spontaan over. Dat is vast niet de enige reden dat zanger Jim Kerr vervolgens uitgebreid de aanwezigen bedankt voor hun komst. Nadat de band in de jaren tachtig moeiteloos stadions vol kreeg, zakte de belangstelling rond de eeuwwisseling een beetje in. Vooral door de sterke live-optredens (niet echt door nieuwe singles), kwam het publiek weer terug.

De andere sleutel tot het succes van Simple Minds is de bromance tussen de twee frontmannen. Zij zijn de enigen die al vanaf de oprichting meedoen, daarvoor al als leden van voorganger Johnny & The Self-Abusers en nog daarvoor zaten ze samen als achtjarigen in een zandbak in Glasgow. Kerr introduceert Burchill en masseert zijn nekt. Dan Love Song. Het wordt ‘one of these nights’, zegt Jim.

Jongensachtige uitstraling

Na drie nummers neemt de zanger wat langer het woord. Om bij te komen, hij geeft het toe. Aan zijn zang is niets te merken, maar Kerr ziet er moe uit, tussen de nummers door hijgt hij van de inspanning. Hij gaat steeds meer op Ron Boszhard lijken, inclusief de jongensachtige geen-vlieg-kwaad-uitstraling. In Kerrs podiumpresentatie zien we echter ook de piepjonge Jim uit 1983, voor een enthousiast Pinkpoppubliek, terug: regelmatig knielend op de rand van het podium bijvoorbeeld. Nu komen er een paar ‘shitty’ nummers, waarschuwt Kerr. Dat is echt overdreven. Het zijn nummers uit de periode na het grote singlesucces, maar alleen Let There Be Love is nogal een platte meezinger. She’s A River is veel beter, met een prominente rol voor de gitaar van Burchill, hoewel de stevige uitvoering misschien de subtiele tekst geen recht doet.

Als de band Glittering Prize inzet, is iedereen weer bij de les. Het spel van Cherisse Osei is een extra cadeautje voor de aanwezigen: wat drumt zij strak en virtuoos… Even later mag ze ook soleren, maar eerst krijgen we nog Promised You A Miracle, met dat heerlijke rifje, en New Gold Dream. ‘81-82-83-84’, we hoorden het al iemand zingen in de rij bij binnenkomst, nu galmen we allemaal mee. Ook Burchill, zonder microfoon, gewoon voor zichzelf.

Mooie herinnering

Hoe relatief de mening van een recensent is, blijkt bij Belfast Child. Ondergetekende vindt het een pathetisch zeurnummer, maar alle andere aanwezigen niet, lijkt het. Ze zullen gelijk hebben. Bij Someone Somewhere In Summertime zitten we alle 17.000 weer op dezelfde pagina: puur genieten. Aan een enkele toon heeft het publiek vervolgens genoeg om in te vallen met ‘hey, hey, hey’: Don’t You (Forget About Me), het nummer uit de film The Breakfast Club. Voor velen een mooie herinnering, naar verluidt niet voor actrice Molly Ringwald.

Dan wordt het echt tijd voor een korte pauze voor Jim Kerr. Men lost het slim op: zangeres Sarah Brown neemt de lead bij de eerste toegift. Dan komt Kerr hersteld terug, voor See The Lights, maar vooral voor Alive And Kicking en Sanctify Yourself. Als even later het spreekwoordelijke doek valt, horen we Bowies The Jean Genie. Niet toevallig, want de band dankt zijn naam aan dat nummer. Hoe aanstekelijk het ook is, toch horen we op weg naar de uitgang weer meerdere mensen ‘81-82-83-84’ zingen. Volkomen begrijpelijk.

Simple Minds in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op zaterdag 6 april 2024

Foto’s door Ans van Heck