Vraag van de week

Onze redacteur Jolien Eijsink gaat iedere week op bezoek bij een Lust For Life-collega of iemand anders uit de muziekbusiness. Ze stelt diegene een niet al te makkelijke muziekvraag die iets te maken heeft met de nieuwste uitgave van ons blad! We trapten af met adjunct-hoofdredacteur Robert Haagsma. Hij stelde een vraag over Blackstar van David Bowie, en daarna kwamen hersenkrakers over onder meer Golden Earring en Alice Cooper aan bod. Weet jij het antwoord op de meest recente vraag? Mail dan naar ikweethet@lflmagazine.nl en wie weet win jij wel een cool ‘Ik weet het’-T-shirt!