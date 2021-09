Recensie Oasis Knebworth 1996

Ach, 1996. Toen het leven nog simpel was, we voor een blinkende gulden een kroket uit de snackmuur konden trekken, de niet extreem onfatsoenlijke Wim Kok premier van Nederland was en de hitlijsten nog niet gedomineerd werden door omhooggevallen influencers die op een bedje van autotune klagen over hun rijkeluisleventje. Oh ja, en het was het jaar dat Oasis de aller-, allergrootste band ter wereld was – aldus de Britten.

Kijkend naar deze bijna twee uur durende documentaire over de optredens die de nare broertjes Gallagher en co. in 1996 in het vlak boven Londen gelegen Knebworth gaven, zou je die gekke theedrinkers bijna gaan geloven. En of je nou van Oasis houdt of niet: die twee shows waren ontegenzeggelijk legendarisch. Maar liefst 2,5 miljoen mensen probeerden een kaartje te scoren; uiteindelijk konden er twee keer 125.000 bloedfanatieke fans genieten van een van de grootste muzikale happenings van de jaren negentig.

Megalomaan gebabbel

De opzet van de film is even eenvoudig als effectief: een onderhoudende mix van herinneringen en commentaar van betrokkenen (bandleden, organisatoren, medewerkers en fans) met prachtige concert- en sfeerbeelden van de shows. Natuurlijk hebben vooral de Gallagher-broertjes weer genoeg megalomaan gebabbel in petto (Noel: “We zijn nergens dankbaar voor. Mensen waren daar om naar ons te kijken, niet andersom. Dat was wat ons onderscheidde van andere bands: we draaiden het idee dat we ‘het succes niet waard zouden zijn’ dat toen heerste op z’n kop. We waren het wel degelijk waard. Geniet ervan!”), maar gaandeweg de film wordt steeds duidelijker dat die grote bek minstens deels een façade was. De verwondering over het grote succes van het Knebworth-project komt namelijk minstens zo vaak naar voren en de overduidelijke liefde van de band voor de fans en vice versa, en het daaraan gekoppelde ‘wij tegen de wereld’-gevoel, zijn hartverwarmend.

Groter dan The Beatles?

Sowieso pakt de keuze om twee dozijn fans aan het woord te laten verrassend goed uit; hun anekdotes zijn minstens even hilarisch en mooi als die van de ‘professionele’ betrokkenen en ze schetsen een prachtig beeld van hoe livemuziek in de nineties beleefd werd. Groter dan The Beatles werd Oasis nooit (sorry Noel), maar voor twee dagen in een knollenveld vlak boven Londen leek dat toch wel even het geval.

Oasis Knebworth 1996 draait op 23 en 26 september in de bioscoop en verschijnt op 19 november op dvd/blu-ray

Foto: Jill Furmanovsky